890x80
Реклама
Приняты поправки к закону о рекламе
29.08.2022 15:03
В Петрозаводске 43-летняя байкерша пострадала в ДТП
31.08.2022 09:42
Глава Карелии сообщил о гибели еще одного контрактника на Донбассе
31.08.2022 11:54
Жителям Карелии будут измерять рост и вес, чтобы выяснить, как выполняются указы президента РФ
31.08.2022 12:00

Тысячи жителей Петрозаводска «зажгли» на концерте группы «Руки вверх», несмотря на непогоду (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Общество
06:40, 01 Сентября 2022
фото: Кадр из видео

Новости партнеров

Концерт Сергея Жукова и группы «Руки вверх» прошел на набережной столицы Карелии с аншлагом.

Петрозаводчане попрощались с летом 31 августа под песни популярной группы «Руки вверх». На бесплатный концерт, который состоялся на набережной города рядом с мэрией, собрались несколько тысяч зрителей. Ни дождь, ни ветер, ни холод не помешали горожанам «зажигать» под песни Жукова. Хотя лидер группы «Руки вверх» вышел на сцену только в 20.00.  Собравшиеся к 19 часам зрители 20 минут мужественно под зонтиками ждали концерта, а потом знакомились с творчеством карельской кавер-группы «At the moment dance». Эта команда выступила на разогреве.

Когда Сергей Жуков вышел на сцену, публика воодушевилась. Популярный певец исполнил все свои известные хиты, включая «Крошка моя», «Он тебя целует», «Алешка», «Ты назови его как меня», «Студент», «Чужие губы».  

Лидер и группы «Руки вверх» во время концерта не раз признался в любви Карелии, где он отдыхает со своей семьей. Он пел и общался с публикой в течение часа.

Последнюю песню шоу проанонсировал глава республики Артур Парфенчиков, появившийся на сцене под конец выступления звезды и поблагодаривший Жукова за концерт: «А теперь Сергея попросим спеть „18“».

Певец с удовольствие исполнил просьбу руководителя республики.

«Карелия — это одна моя большая любовь уже много лет. Я буду безумно счастлив возвращаться к вам снова и снова не только для того, чтобы спеть, а для того, чтобы насладиться вашей чудесной республикой», — сказал Сергей Жуков.

Видео трансляцию концерта в соцсети посмотрело более 255 тысяч человек.

Ранее сообщалось, лидер группы «Руки вверх» купил плантацию клубники в Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.08.2022, 14:45
В последний день лета в Карелии выпадет снег
28.08.2022, 16:26
Жители Карелии делятся фотографиями масштабной ночной грозы (ФОТО и ВИДЕО)
27.08.2022, 10:52
Стало известно, когда в Карелию нагрянет холодная осень
26.08.2022, 12:17
Перед 1 сентября трасса «Кола» будет полностью перекрыта
31.08.2022, 08:05
Пропавший в Петрозаводске мужчина на зеленой иномарке погиб
27.08.2022, 22:00
Психолог назвал самые сокровенные тайны супругов друг от друга

Чтиво

18.08.2022 08:00
Без политики
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Многие жители Петрозаводска, возможно, даже не подозревают, какие необычные названия имеют многие общественные территории города.
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
Спасение забытых технологий
11.08.2022 14:43
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.