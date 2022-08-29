Тысячи жителей Петрозаводска «зажгли» на концерте группы «Руки вверх», несмотря на непогоду (ФОТО и ВИДЕО)

Концерт Сергея Жукова и группы «Руки вверх» прошел на набережной столицы Карелии с аншлагом.

Петрозаводчане попрощались с летом 31 августа под песни популярной группы «Руки вверх». На бесплатный концерт, который состоялся на набережной города рядом с мэрией, собрались несколько тысяч зрителей. Ни дождь, ни ветер, ни холод не помешали горожанам «зажигать» под песни Жукова. Хотя лидер группы «Руки вверх» вышел на сцену только в 20.00. Собравшиеся к 19 часам зрители 20 минут мужественно под зонтиками ждали концерта, а потом знакомились с творчеством карельской кавер-группы «At the moment dance». Эта команда выступила на разогреве.

Когда Сергей Жуков вышел на сцену, публика воодушевилась. Популярный певец исполнил все свои известные хиты, включая «Крошка моя», «Он тебя целует», «Алешка», «Ты назови его как меня», «Студент», «Чужие губы».

Лидер и группы «Руки вверх» во время концерта не раз признался в любви Карелии, где он отдыхает со своей семьей. Он пел и общался с публикой в течение часа.

Последнюю песню шоу проанонсировал глава республики Артур Парфенчиков, появившийся на сцене под конец выступления звезды и поблагодаривший Жукова за концерт: «А теперь Сергея попросим спеть „18“».

Певец с удовольствие исполнил просьбу руководителя республики.

«Карелия — это одна моя большая любовь уже много лет. Я буду безумно счастлив возвращаться к вам снова и снова не только для того, чтобы спеть, а для того, чтобы насладиться вашей чудесной республикой», — сказал Сергей Жуков.

Видео трансляцию концерта в соцсети посмотрело более 255 тысяч человек.

Ранее сообщалось, лидер группы «Руки вверх» купил плантацию клубники в Карелии.