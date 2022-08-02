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Лидер группы «Руки вверх» купил плантацию клубники в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Общество
09:31, 09 Августа 2022
фото: © Телеканал «Россия24»

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Певец и музыкант Сергей Жуков стал обладателем плантации карельской клубники со вкусом детства.

На своей странице в соцсети солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков рассказал, как привез карельскую клубнику на фестиваль в Москву.

«Ну что, ребят, закончился фестиваль „Московское варенье“, куда мы впервые привезли нашу потрясающую карельскую клубнику „Вкус Карелии“. Если честно, я даже не ожидал такого сумасшедшего ажиотажа. Я знал, что наша клубника оооочень вкусная. Но одно дело, когда что-то нравится лично тебе, угощаешь друзей. И совсем другое — везти тонны ягоды, не зная на 100%, влюбятся ли в неё также сильно сотни тысяч незнакомых людей. Но это произошло! Мы продали ВСЁ, что было. Люди стояли в очередях, приезжали по несколько раз в день, приводили друзей и родственников. Мой директ просто завален отзывами счастливых покупателей, которые пишут, что никогда и не думали, что клубника может быть такой (!) вкусной», — поделился впечатлениями Сергей Жуков.

А журналистам телевидения он рассказал, что идея стать обладателем плантации клубники ему пришла во время путешествия по Карелии.

«Карельская клубника со вкусом детства, самая сладкая. Она появляется тогда, когда вся другая отходит», — рассказал музыкант-бизнесмен.

По словам корреспондента, плантация у Сергея Жукова небольшая, но дает 40 тонн клубники в год.

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