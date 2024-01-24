Первый троллейбус изменит маршрут из-за аварии на сетях в Петрозаводске

До конца дня и 29 января троллейбусы № 1 будут разворачиваться на конечной остановке «Хлебокомбинат».

По информации МУП «Городской транспорт», в связи с аварией на энергосетях до конца дня и завтра, 29 января, троллейбусы № 1 в обратном направлении будут разворачиваться на конечной остановке «Хлебокомбинат».



О восстановлении движения сотрудники электротранспорта обещали сообщить дополнительно.



Напомним, ранее мы сообщали о восстановлении с 29 числа работы терминалов в троллейбусах для оплаты проезда банковскими картами.