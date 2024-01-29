Пешеходы штурмуют грязевые потоки на улице Мерецкова в Петрозаводске

Оттепель превратила петрозаводскую улицу в непроходимую топь.

Корреспонденты «Столицы на Онего» запечатлели мучения пешеходов в верхней части улицы Мерецкова. Отсутствие своевременной уборки снега и оттепель превратили пешеходную зону между домами №№ 16 и 18 в непролазное болото.



Коммунальщики с помощью трактора пытаются избавить горожан от сырых ног и испорченного настроения.





















Напомним, ранее мы сообщали о «замерзшем водопаде» вместо пешеходной лестницы в районе дома № 22 по этой же улице.