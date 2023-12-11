Пешеходы возненавидели опасную дорогу в центре Петрозаводска

В популярном паблике в соцсети горожане раскритиковали власти за отсутствие тротуаров на одной из улиц Первомайского района.

Как сообщил анонимный пользователь паблика «Подслушано в ПТЗ|Петрозаводск», пешеходы находятся в опасности на улице Сорокской.



«Опасная бестротуарная улица Сорокская, на которой пешеходу нет места. Куда тут пешеходу податься, если машины и фуры потоком с Шотмана идут?! Когда на этой улице будет обеспечена безопасность горожанам?» — вопросил горожанин.



Напомним, ранее петрозаводчане посетовали на отсутствие тротуаров на улице Лобачевского на Перевалке, по которой сотни детей ходят в школу №48.