Пешеходы возненавидели опасную дорогу в центре Петрозаводска

В популярном паблике в соцсети горожане раскритиковали власти за отсутствие тротуаров на одной из улиц Первомайского района.
Как сообщил анонимный пользователь паблика «Подслушано в ПТЗ|Петрозаводск», пешеходы находятся в опасности на улице Сорокской.
«Опасная бестротуарная улица Сорокская, на которой пешеходу нет места. Куда тут пешеходу податься, если машины и фуры потоком с Шотмана идут?! Когда на этой улице будет обеспечена безопасность горожанам?» — вопросил горожанин.
Напомним, ранее петрозаводчане посетовали на отсутствие тротуаров на улице Лобачевского на Перевалке, по которой сотни детей ходят в школу №48.
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