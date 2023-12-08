«Постоянно прыгаешь от машин в сугроб», — в Петрозаводске пожаловались на дорогу к школе

На оживленном переулке, где сотни детей ходят в школу, просто нет тротуара.

Читательница «Столицы на Онего» прислала в редакцию фото переулка Лобачевского на Перевалке. По словам девушки, путешествие по переулку до многолюдной школы № 48 сопряжено с немалыми трудностями.

«Там негде ходить. Там едет много машин, особенно утром, и ты постоянно прыгаешь от машин в сугроб. Потому что тротуара попросту нет. Есть лишь проезжая часть, и в теплый период года можно пройти по газону. Но зимой все превращается в полосу препятствий. Нет даже «лежачих полицейских», — объяснила петрозаводчанка.

По ее словам, летом наблюдается примерно та же картина. Ходить становится чуть проще, но и у автомобилей увеличивается скорость.

Ту же проблему подняла другая жительница города в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск». При этом горожанка раскритиковала и водителей, слишком рьяно пытающихся провезти детей к школе, порой невзирая на препятствия в виде других людей.

«Шли с ребенком в школу, водитель (номера зафиксированы) просто начал наезжать на нас, у ребёнка шок и истерика от страха, он не понимает ваших маневров! Можно было подождать минуту, а не двигаться по 50 см на людей! Хоть на секунду поставьте СВОЕГО ребенка на этом место! Чужой папа давит его на машине и не реагирует на просьбу притормозить! Фильм ужасов», — написала читательница паблика. Причина та же — крайне неудобная дорога. А также невнимательность людей друг к другу.