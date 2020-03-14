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Петрозаводчан просят не кормить птиц у магазина, чтобы не "вдохнуть инфекцию с птичьим пометом"

Новости. От читателей
10:14, 15 Марта 2020
фото: читателя "Столицы на Онего"
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У общественного центра на Древлянке появились таблички с просьбой не кормить птиц и не ухудшать санитарное состояние территории.

В редакцию "Столицы на Онего" читатель прислал фото, на которых запечатлена табличка у торгового центра на бульваре Интернационалистов.

"Убедительная просьба на территории общественного центра не кормить птиц. Это приводит к ухудшению санитарного состояния территории. Помет птиц высыхает на фасаде здания и разносится ветром, тем самым можно получить инфекцию, вдохнув воздух с птичьим пометом", - написано на табличках, прикрепленных вокруг магазина.

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