Петрозаводчане просят власти перестать портить бордюры и закупить цивилизованную технику

Пользователь популярного среди автомобилистов паблика обратился к мэрии города с требованием по уборке улиц от снега.

Житель республиканской столицы Алик Степанов в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» обратился к муниципальным властям.



«Купите хоть один шнекоротор, откиньте снег цивилизованно, хватит грейдером ломать бордюры, знаки, заборы, деревья и пахать газоны», — написал мужчина.



Напомним, ранее глава Петрозаводска Инна Колыхматова назвала напряженной ситуацию с уборкой города от снега.



