«Ситуация в Петрозаводске сложная», — Колыхматова прокомментировала снежный коллапс

С вечера 27 ноября уборка в городе находится на особом контроле.

Как сообщила в личном профиле мэр Петрозаводска Инна Колыхматова, с вечера 27 ноября уборка в городе находится на особом контроле.

«Ситуация в Петрозаводске сложная, месячная норма осадков уже превышена. С самого утра с прокурором Сергеем Кокоревым объезжаем городские объекты, провели планерку с коллективом Кондопожского ДРСУ. На улицы выведено 58 единиц техники и более 40 дворников. Для непрерывного процесса уборки работа ночной смены продлена», — написала градоначальница.





По ее словам, оплужка и очистка основных магистралей на первый раз для обеспечения проезда транспорта произведена, сейчас сосредотачиваются на тротуарах и остановочных комплексах. «Да, наблюдается зауженность дорог, но работы продолжаются», — добавила глава Петрозаводска.

Кроме того, особое внимание уделяется территориям школ, детских садов и остановкам общественного транспорта. Управляющим компаниям также напомнили об обязанности своевременной расчистки придомовых территорий.



Инна Колыхматова отметила, что следить за перемещением техники в режиме онлайн можно на сайте администрации по ссылке.

Для входа в систему необходимо ввести логин — 0000000 и пароль — 0000000, выбрать с левой стороны для отображения Петрозаводский городской округ. «Рекомендую смотреть на мониторе компьютера, с телефона карта отображается не целиком», — посоветовала градоначальница.