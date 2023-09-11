Петрозаводчанка решила проблему неприятного запаха в квартире, на который жаловалась годами

Жителям карельской столицы рассказали, как функционируют «легкие» дома.

В Петрозаводске находится более 3000 многоквартирных домов, в которых проживает свыше двухсот тысяч горожан. И столица Карелии продолжает строиться и развиваться. Всего же в нашей республике 24 215 МКД, из них почти 15 тысяч — с газоснабжением. Во всех многоквартирных домах существует разветвлённая сеть вентиляционных шахт, каналов и отводов. А в домах с газовым оборудованием находятся дымоходы. От надлежащего обслуживания и состояния этих инженерных конструкций зависят здоровье и безопасность жильцов, микроклимат и необходимая циркуляция воздуха. Особенно актуальна проверка вентиляционных систем, невидимых обычному глазу в преддверии отопительного сезона.

Вытяжки и вентиляционные шахты жизненно необходимы для функционирования жилых домов. Проблемы с ними — например, в ситуациях, когда шахты забиваются мусором, жировыми отложениям, или в них даже устраивают свои гнезда птицы — чревато распространением пожаров, болезней, отравления жильцов бытовым и угарным газами. TOП-10 опасных последствий плохой вентиляции в квартире: распространение пыли, аллергенов, бактерий и грибков, повышение концентрации угарного газа, недостаточная влажность и другие проблемы.

Между тем, рецепт нормального функционирования «легких» жилья прост — современное обследование и очистка вентиляционных шахт. В Петрозаводск и Карелию пришла федеральная компания с большим опытом обслуживания вентиляционных шахт.

К кому обратились петрозаводчане, годами жаловавшиеся на неприятный запах в квартире, как специалисты смогли понять его причину и на что должны обращать внимание жильцы, читайте в статье «Столицы на Онего».