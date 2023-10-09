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Петрозаводчане возмущены убийством двух собак на глазах у прохожих

Новости. Происшествия
15:42, 11 Октября 2023
фото: © паблик ВК «Инцидент | Петрозаводск и Карелия | Розыгрыши»

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Зоозащитники уверены, что жертв может быть больше.

Как рассказали в сообществе «Инцидент | Петрозаводск и Карелия | Розыгрыши», стало известно о двух случаях гибели животных от рук неизвестного.

«В начале октября погиб пес на Ключевой. А месяц назад похожая ситуация произошла с беспризорным Бобиком. Дети были свидетелями того, что в собаку также был выпущен шприц. Очевидцы успели снять иглу из его уха, и еще неделю собака жила. Ее тело случайно нашли местные жители за гаражами в районе Сулажгорского кирпичного завода. Петрозаводчане утверждают, что Бобик был добрейший пес, он любил играть с детьми. Убивают неагрессивных собак, которые сами подходят к людям — только позови», — говорят зоозащитники.

Напомним, что ранее от рук неизвестного погиб пес на Ключевой. Свидетели рассказали, что неизвестный подъехал к собаке на машине и «выстрелил» в нее шприцем.

«Убедительная просьба: если вы стали свидетелем убийства животного, постарайтесь запомнить человека, который это сделал, зафиксируйте на фото или видео человека, машину, номера. И если есть возможность, помешайте убийству, не допустите его!», — призывает общественный инспектор в области обращения с животными Татьяна.

Зоозащитники готовят заявление в полицию.

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