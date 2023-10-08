Реклама

Строительство жилого комплекса «Аристократ» в центре Петрозаводска идет полным ходом
Новое
Сегодня 16:46
В Госдуме рассказали, как можно снимать и выкладывать на YouTube соседей
08.10.2023 20:30
Две карельские здравницы вошли в ТОП-100 лучших в России
Новое
Сегодня 15:35

Жители района Петрозаводска возмутились убийством собаки на глазах у людей

Новости. Общество
15:52, 09 Октября 2023
фото: «Ключевая | Новости района» / VK

Новости партнеров

На Ключевой вечером неизвестный выстрелил в собаку с ошейником и оставили ее умирать на дороге.

В паблике «Ключевая | Новости района» 6 октября местная жительница рассказала о вопиющем случае, произошедшем улице Ключевая.

«Вчера на улице Ключевая в районе дома 6 корпус 4 была жестока убита добрейшей души собака. Две недели пёс неприкаянно скитался возле нашего дома. Активно общался с жильцами, стал любимцем детей. С ошейником. Мы полагали, что собачка на самовыгуле», — написала местная жительница.

По словам женщины, соседи сообщили ей, что подали заявку в некий комитет в администрации, чтобы собаку забрали со двора. Однако затем все пошло по неожиданному сценарию.

«В районе 21 часа, когда уже темно, но ещё жильцы и школьники возвращаются с работы и учёбы, подъехала машина, из которой выстрелили, потом мужчина вышел, вынул шприц из собаки и оставил её умирать прямо на дороге возле дома, — рассказала петрозаводчанка. — Ведь можно было отвезти на передержку, в приют, но убивать на глазах людей, детей и потом бросить, как мусор?»

В комментариях, а также в другой новости на этом же паблике местные жители потребовали найти виновного в гибели собаки и узнать, какой комитет в мэрии отвечает за безнадзорных животных в городе.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.10.2023, 12:49
Введение ограничений на въезд в Финляндию сказалось на трафике на границе с Карелией
02.10.2023, 09:10
Студента из Петрозаводска отчислили из колледжа после шутки с российским флагом
02.10.2023, 07:57
Социальные выплаты, в том числе больничный и декретные, будут увеличены
03.10.2023, 08:20
Жителей Карелии предупредили о смертельной опасности, таящейся в осеннем лесу
06.10.2023, 17:40
В Минздраве назвали возраст самой молодой мамы Карелии в этом году
03.10.2023, 20:47
Реанимация работала на месте лобового столкновения иномарок в Петрозаводске

Чтиво

Сегодня 15:47
Частная жизнь
Приключения Шнурика в Карелии: «Первая ласточка», поэзия и панки
Организатор петрозаводского арт-фестиваля «Первая ласточка» Саша Шну стал новым героем «Карельской артели».
Две карельские здравницы вошли в ТОП-100 лучших в России
Сегодня 15:35
Как петрозаводчанка стала театроведом и изменила свою жизнь
06.10.2023 13:30
архив чтиво

Медиа

Яркая ярмарка прошла в центре Петрозаводска
02.10.2023 10:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.