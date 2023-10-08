Жители района Петрозаводска возмутились убийством собаки на глазах у людей

На Ключевой вечером неизвестный выстрелил в собаку с ошейником и оставили ее умирать на дороге.

В паблике «Ключевая | Новости района» 6 октября местная жительница рассказала о вопиющем случае, произошедшем улице Ключевая.

«Вчера на улице Ключевая в районе дома 6 корпус 4 была жестока убита добрейшей души собака. Две недели пёс неприкаянно скитался возле нашего дома. Активно общался с жильцами, стал любимцем детей. С ошейником. Мы полагали, что собачка на самовыгуле», — написала местная жительница.

По словам женщины, соседи сообщили ей, что подали заявку в некий комитет в администрации, чтобы собаку забрали со двора. Однако затем все пошло по неожиданному сценарию.

«В районе 21 часа, когда уже темно, но ещё жильцы и школьники возвращаются с работы и учёбы, подъехала машина, из которой выстрелили, потом мужчина вышел, вынул шприц из собаки и оставил её умирать прямо на дороге возле дома, — рассказала петрозаводчанка. — Ведь можно было отвезти на передержку, в приют, но убивать на глазах людей, детей и потом бросить, как мусор?»

В комментариях, а также в другой новости на этом же паблике местные жители потребовали найти виновного в гибели собаки и узнать, какой комитет в мэрии отвечает за безнадзорных животных в городе.