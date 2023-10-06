Петрозаводчане жалуются на невозможность дозвониться до ЕДДС

В Единой диспетчерской службе ответили на критику горожан, которые не могли дозвониться по 051 в минувшие выходные.

Директор ЕДДС Сергей Димитриев объяснил на планерном совещании в администрации Петрозаводска 9 октября, почему телефон службы не всегда доступен горожанам. По его словам, на минувшей неделе количество обращений резко выросло. Со 2 по 8 октября в ЕДДС поступило 3550 обращений. Об этом пишет «Фактор News».

«Число обращений в нашу службу 7 октября 1350, а 8 октября — 1750. В среднем мы принимаем от 200 до 300. Надо понимать, что принятые обращения мы передаем заинтересованным службам и контролируем их выполнение. Нам понятны возмущения граждан, которые не смогли до нас дозвониться», — отметил Димитриев.

Куда петрозаводчанам можно звонить, если телефон ЕДДС недоступен, читайте здесь.