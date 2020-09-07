Петрозаводчанин обокрал приятеля, пока тот наслаждался пьянкой

В полицию 29 августа обратился 40-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Он сообщил, что кто-то проник в его квартиру и похитил дорогостоящую технику.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в тот день мужчина проводил время с приятелями и распивал спиртное. По возвращении домой он обнаружил, что потерял ключи. К удивлению хозяина, дверь в квартиру оказалась открыта, а из комнаты пропали телевизор и ноутбук общей стоимостью 30 тысяч рублей.

Установлено, что к хищению причастен ранее судимый 41-летний знакомый потерпевшего. Он похитил у товарища ключи, а затем покинул компанию и наведался в его квартиру.

Возбуждено уголовное дело.

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