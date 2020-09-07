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Петрозаводчанин обокрал приятеля, пока тот наслаждался пьянкой

Новости. Криминал
10:43, 08 Сентября 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
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В полицию 29 августа обратился 40-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Он сообщил, что кто-то проник в его квартиру и похитил дорогостоящую технику.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в тот день мужчина проводил время с приятелями и распивал спиртное. По возвращении домой он обнаружил, что потерял ключи. К удивлению хозяина, дверь в квартиру оказалась открыта, а из комнаты пропали телевизор и ноутбук общей стоимостью 30 тысяч рублей.

Установлено, что к хищению причастен ранее судимый 41-летний знакомый потерпевшего. Он похитил у товарища ключи, а затем покинул компанию и наведался в его квартиру. 

Возбуждено уголовное дело.

Ранее рецидивист из Карелии обокрал курьера.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2020-09-08 11:47:42
Не уважал, что ли?
кир
2020-09-08 11:34:02
Зеков бывших не бывает. У них параллельная вселенная. В обществе нет дискуссий о подготовке закона на пожизненную изоляцию дважды судимых. Власть лживо добренькой хочет быть.
Гость
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