Рецидивист из Карелии обокрал курьера

В полицию обратился 24-летний гражданин, сообщили в МВД Карелии.
У него пропал мобильный телефон стоимостью 6,5 тысяч рублей.
Как выяснилось, мужчина работает в службе доставки мебели. В тот день вместе с напарником он осуществлял очередной заказ. Они припарковали свой микроавтобус у дома клиента и зашли в подъезд, при этом двери машины закрывать не стали. Телефон остался в салоне, по возвращении владелец его не нашел.
Полицейские изучили записи уличных камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 46-летний гражданин.
Подозреваемый арестован за другое имущественное преступление.
Расследование уголовного дела по факту кражи продолжается.
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