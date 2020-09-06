Рецидивист из Карелии обокрал курьера

В полицию обратился 24-летний гражданин, сообщили в МВД Карелии.

У него пропал мобильный телефон стоимостью 6,5 тысяч рублей.

Как выяснилось, мужчина работает в службе доставки мебели. В тот день вместе с напарником он осуществлял очередной заказ. Они припарковали свой микроавтобус у дома клиента и зашли в подъезд, при этом двери машины закрывать не стали. Телефон остался в салоне, по возвращении владелец его не нашел.

Полицейские изучили записи уличных камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 46-летний гражданин.

Подозреваемый арестован за другое имущественное преступление.

Расследование уголовного дела по факту кражи продолжается.