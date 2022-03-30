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Петрозаводск попал в число городов с уникальной программой для студенческого туризма

Новости. Общество
11:50, 01 Апреля 2022
фото: сайт ПетрГУ

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В рамках программы молодые люди смогут путешествовать по регионам России и останавливаться в кампусах и общежитиях вузов по доступным ценам.

С 1 июня в России стартуют поездки по программе молодежного и студенческого туризма. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил, в этом году участие в программе принимают 155 вузов из 98 городов России. Отправиться в путешествие можно будет не только летом, но и во время учебного года, сообщается на сайте правительства РФ.

«По поручению президента России Владимира Путина правительство продолжает работу по повышению доступности путешествий внутри страны для студентов. В прошлом году был реализован пилотный этап, который показал востребованность таких путешествий. В этом году мы приняли решение расширить программу. Теперь принять в ней участие могут студенты вузов всех форм обучения, молодые учёные, аспиранты и ординаторы, участвующие в научно-исследовательской деятельности, а также школьники — победители всероссийского конкурса „Большая перемена“. Также путешествовать по программе молодёжного и студенческого туризма сможет трудоустроенная молодёжь до 35 лет, финалисты, активисты и участники конкурсов платформы АНО „Россия — страна возможностей“. По предварительным расчётам, воспользуются программой более 10 тысяч молодых людей. Для них разработано свыше 450 авторских турпродуктов, мероприятий и различных культурно-познавательных программ», — отметил Дмитрий Чернышенко.

По словам заместителя председателя правительства, в этом году кампусы лучших университетов страны распахнут свои двери для тех молодых людей, которые приехали для участия в научных мероприятиях, исследовательской деятельности, использования научно-исследовательской инфраструктуры вузов, прохождения стажировок на производствах, а также освоения новых, дополнительных профессий или компетенций.

«География программы охватила все федеральные округа России. В ней участвуют вузы из 98 городов от Владивостока до Калининграда. Уникальные туристические программы предложили в Горно-Алтайске, Кургане, Грозном, Москве, Севастополе, Петрозаводске, Казани. К цифровой платформе студтуризм.рф подключились 155 ведущих российских вузов, в том числе МГУ, НИУ ВШЭ, МГИМО, РАНХиГС, ДВФУ, КФУ и другие», — добавил Валерий Фальков.

Программой предусмотрены как групповая поездка в качестве поощрения от вуза, так и индивидуальное путешествие.

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