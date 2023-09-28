Петрозаводск попал в рейтинг Forbes

Город занял высоко место среди 90 конкурентов.

Forbes выпустил Рейтинг лучших городов России для бизнеса. В список отобрали 90 городов с наибольшим числом субъектов малого и среднего бизнеса на душу населения и отношением средней заработной платы к прожиточному минимуму.

Города — Москву с областью и Петербург в расчет не брали — сравнивали по шести метрикам. Кроме числа предприятий также учитывались «Демография и жилье», «Доходы», «Качество жизни».

Какие результаты показал Петрозаводск, знает «Жизнь и кошелек».