Петрозаводск встретит День города с группой «Банд’Эрос» под «Алыми парусами»

Глава Петрозаводска утвердил программу празднования Дня города.

После двухлетнего перерыва столица Карелии отметит свой 319-й день рождения в очном формате и с широким размахом, ведь 25 июня город отпразднует еще и выпускные вечера школьников. Об этом сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

«В год 350-летия со дня рождения Петра Великого центральной темой праздника станет Петровская эпоха. Создателю военно-морского флота было бы приятно увидеть в Онежском озере корабли. В последнюю субботу июня для выпускников школ впервые состоятся «Алые паруса над Онего». В театрализованном представлении будут участвовать суда морского клуба «Полярный Одиссей» и Петрозаводского городского клуба любителей водного туризма», - пишет мэр города на своей странице в соцсети.

По мнению Любарского, многих горожан, порадует выступление участников телепроекта «Голос. Дети». На центральной сцене в створе проспекта Ленина юные артисты выступят в 16:00. Там же с 22.00 до полуночи свои хиты исполнят коллектив «Пропаганда» и r’n’b-поп-группа «Банд’Эрос». Закончится праздник салютом.

«День города пройдет на нескольких площадках, основные из которых – сцены в створе Ленина, у ротонды и на площади Кирова. Уверен, в насыщенной программе праздника горожане любого возраста найдут для себя подходящее мероприятие», - отметил Владимир Любарский.

Полная программа опубликована здесь.

Ранее Любарский рассказал о подготовке Петрозаводска к Дню города.