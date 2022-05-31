Любарский рассказал о подготовке Петрозаводска к Дню города

Столица Карелии готовится к Дню города, который состоится 25 июня.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что город готовят к празднованию.

«25 июня нас ждет множество интересных мероприятий. Окончательная программа уже почти свёрстана и совсем скоро мы ее представим. Ну, а пока приводим город в порядок, готовим площадки к приёму гостей», — заявил он.

«Большая часть событий традиционно пройдет на Онежской набережной. Практически ежедневно и я сам, и специалисты городской администрации осматриваем объект, выявляем недостатки. Вчера мобильная бригада „Службы заказчика“ выполнила мелкий ремонт бортового камня и газонов. В качестве оказания спонсорской помощи ООО „Свой дом“ красит фонтан „Онего“, отсыпает пешеходные дорожки. ООО „Городской комбинат благоустройства“ высаживает цветы в вазоны, убирает мусор и смёт», — сообщил Любарский.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске появились три саженца от дуба, который высаживал еще Петр I.