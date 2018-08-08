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Новости. Общество
16:06, 08 Августа 2018

Петрозаводск завершил ремонт дворов по программе "Комфортная городская среда"

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По программе "Комфортная городская среда" на ремонт 16 дворов в столице Карелии в этом году выделено более 25 миллионов рублей.

По данным мэрии, в список попали 16 дворовых территорий: ул. Пограничная, 11, ул. Тупиковая 4, ул. Луначарского, 42, пер. Ругозерский, 5, ул. Зеленая, 8/3, ул. Советская, 6, ул. Московская, 5 и 7, ул. Московская, д. 9, ул. Московская, 17, ул. Перттунена, 3, пр. Первомайский, д. 39 и д. 41, ул. Виданская, д. 10А, ул. Зайцева, д. 21-А, ул. Мелентьевой, д. 7, ул. Жуковского, д. 10, ул. Анохина, д. 8.

Одну из преобразившихся территорий осмотрела мэр Ирина Мирошник. Во дворе дома №9 на улице Московской выполнено асфальтирование территории и планировка парковки и газона, установлено освещение, скамейки и мусорные баки. Общая стоимость работ 1 млн 680 тысяч рублей, в том числе 70 тысяч рублей, собранные собственниками жилых помещений.

Жительница дома Мария Смирнова рассказала Ирине Мирошник, что программа "Комфортная городская среда" объединила жителей дома.

"Мы познакомились со своими соседями, мы подружились, у нас люди теперь встречаются, общаются. Был пессимизм, что мы не выиграем. Но когда все это состоялось, все очень довольны и выражают благодарность", - сказала Мария Смирнова.

По словам Марии Смирновой, в планах у жильцов продолжение благоустройства территории. Представители комитета ЖКХ предложили в будущем после перевода дома на природный газ установить детскую площадку на месте, где сейчас находится газовая установка.

"Это пример, когда программа "Комфортная городская среда" позволяет не только решить самые насущные проблемы, но еще и вдохновляет на дальнейшие действия", - сказала Ирина Мирошник.

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