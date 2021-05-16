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Петрозаводск стал популярным городом для отдыха у туристов с питомцами

Новости. Общество
17:40, 17 Мая 2021
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего
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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составил рейтинг городов, где туристы чаще всего отдыхают с домашними животными.

По данным Tvil.ru, Ялта, Сочи, Гагра лидируют в рейтинге самых популярных курортов, где туристы планируют этим летом отдыхать со своими питомцами. Также десятку направлений для отдыха с питомцами составили: Санкт-Петербург, Москва, Ростов-на-Дону, Кисловодск, Осташков, Петрозаводск и башкирский курорт Банное.

По статистике сервиса, туристы бронируют отдых с питомцами на лето от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,5 до 6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Кисловодске (1468 рублей за ночь), дороже – в Осташкове (6194 рублей). В Петрозаводске отдых обойдется в 4243 рублей за ночь, почти как в Ялте (4517рублей). В Сочи и Гаграх бронирование жилья дешевле – 3767 рублей и 2075 рублей соответственно.

Ранее Карелия попала в топ-5 самых красивых российских горных маршрутов для туристов.

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