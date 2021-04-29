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Карелия попала в топ-5 самых красивых российских горных маршрутов для туристов

Новости. Общество
10:23, 30 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, какие горные маршруты самые живописные в России.

Заместитель директора департамента курортов и туризма администрации города Ирина Сажнева сообщила, что власти Сочи планируют объединить все горные туристические маршруты в единую сеть до 2023-2024 года, для путешественников оборудуют кемпинги и перевалочные базы, сообщила.

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей выявил, какие горные маршруты самые живописные в России.

По данным опроса, самые живописные маршруты для треккинга находятся в Крыму. Более 30 процентов активных путешественников ходят по тропам Голицына, Боткинской, по Чернореченскому каньону, по Ай-Петри и другим туристическим тропам полуострова.

На втором месте – горные маршруты в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии (почти 30 процентов). «Бронзу» в рейтинге самых красивых горных маршрутов получили тропы в Башкирии – 11 процентов.

Карелия заняла пятую строчку в списке предпочтений туристов, путешествующих в горах. За ее свой голос отдали 5,41 процентов респондентов.

Ранее сообщалось, что туристы России выбрали для отдыха летом район Карелии, где расположено большинство исправительных колоний.

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Комментарии

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Неравнодушный
2021-04-30 11:07:09
Горы так горы. После того как с интеллигентностью и образованностью было покончено, удивляться уже ничему не приходится.
Беня
2021-04-30 10:48:44
Хоба! Учитесь! Так будет в грядущем информационном обществе. В следующий раз соцсети помогут нам стать фигурантами топ-5 тропических курортов. Широты, говорите, высокие? Кому интересны ваши широты! И у нас, к тому же, просто офигенское преимущество перед всеми - наши комары НЕ малярийные :)
Off
2021-04-30 10:48:14
Где здесь горы ?
кир
2021-04-30 11:02:04
Off, тебе есть горы, бездельник.
Off
2021-04-30 11:12:20
кир, пупсик ,соседи говорят , что твой кот , смотрит на них красными глазами ..а из пасти дым идет . :)
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