Карелия попала в топ-5 самых красивых российских горных маршрутов для туристов

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, какие горные маршруты самые живописные в России.

Заместитель директора департамента курортов и туризма администрации города Ирина Сажнева сообщила, что власти Сочи планируют объединить все горные туристические маршруты в единую сеть до 2023-2024 года, для путешественников оборудуют кемпинги и перевалочные базы, сообщила.

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей выявил, какие горные маршруты самые живописные в России.

По данным опроса, самые живописные маршруты для треккинга находятся в Крыму. Более 30 процентов активных путешественников ходят по тропам Голицына, Боткинской, по Чернореченскому каньону, по Ай-Петри и другим туристическим тропам полуострова.

На втором месте – горные маршруты в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии (почти 30 процентов). «Бронзу» в рейтинге самых красивых горных маршрутов получили тропы в Башкирии – 11 процентов.

Карелия заняла пятую строчку в списке предпочтений туристов, путешествующих в горах. За ее свой голос отдали 5,41 процентов респондентов.

Ранее сообщалось, что туристы России выбрали для отдыха летом район Карелии, где расположено большинство исправительных колоний.