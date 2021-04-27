Туристы России выбрали для отдыха летом район Карелии, где расположено большинство исправительных колоний

Сегежа попала в десятку направлений для бронирования апартаментов на лето 2021 года.

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, в каких направлениях туристы бронируют чаще всего апартаменты, а также какие услуги в апарт-отелях пользуются наибольшим спросом. Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами на лето 2021 года.

Крым, Краснодарский край, Ленинградская область, Ростовская, Московская области, Карелия, Алтай в России, а также Абхазия лидируют в рейтинге самых популярных направлений, где туристы бронируют больше всего квартир и апартаментов на лето.

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют апартаменты на лето от 2 до 14 ночей и тратят на проживание от 2 до 5,3 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в апартаментах в Сегеже, дороже – в Ялте.

Десятку самых популярных услуг в апартаментах составили: холодильник (15%), кондиционер (14%), интернет Wi-Fi (13%), набор посуды (12%), стиральная машинка (9%), двуспальная кровать (8%), балкон (6%), электрочайник (6%), телевизор (5%) и микроволновая печь (4,5%).

Десять направлений для бронирования апартаментов на лето 2021:

Ялта – 5336 руб. / 9 ночей *

Сочи – 3217 руб. / 10 ночей

Санкт-Петербург – 4486 руб. / 5 ночей

Сухум – 2685 руб. / 14 ночей

Таганрог – 2400 руб. / 7 ночей

Серпухов – 3267 руб. / 9 ночей

Артыбаш – 4700 руб. / 2 ночи

Сегежа - 2000 руб. / 5 ночей

Гагра – 5000 руб. / 6 ночей

Симферополь – 2245 руб. / 2,5 ночи