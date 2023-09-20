Петрозаводские спасатели вытащили из батареи застрявшего кота

Питомец не дождался начала отопительного сезона и забрался в радиатор отопления.

В четверг, 21 сентября, оперативному дежурному КРПСС сообщили о том, что в одной из квартир Петрозаводска кот застрял в батарее отопления.



На вызов выехал поисково-спасательный отряд.



С помощью слесарных инструментов секции батареи раздвинули, питомца освободили, рассказали в паблике карельской республиканской поисково-спасательной службы.



Напомним, кстати, отопительный сезон в Петрозаводске начнется в понедельник, 25 сентября.