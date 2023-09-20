Отопительный сезон начнется раньше срока в северных районах Карелии

С понедельника, 25 сентября, Лоухский, Кемский, Калевальский районы начнут подключать к отоплению.
На заседании правительства республики, которое проходит в эти минуты глава Карелии Артур Парфенчиков поручил раньше срока начать отопительный сезон в трех северных районах и начать готовить к подключению Петрозаводск и другие районы.
Несмотря на то, что в течение пяти дней не было температуры +8 С° и ниже, с 25 сентября к отоплению начнут подключать Лоухский, Кемский, Калевальский районы. В Петрозаводске приступят к выравниванию гидравлического режима в системе, что позволит начать подготовку к подключению отопления в первую очередь социальных учреждений.
Ранее мы сообщали о том, что отопительный сезон в Сортавальском районе также начнется с понедельника, 25 сентября.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание