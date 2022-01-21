Писатель из Карелии: «Отсутствие прозрачности и гласности породило недоверие к организаторам литературного конкурса «Во славу Отечества» и его итогам

Новый литературный конкурс главы Карелии «Во славу Отечества», лауреатам которого выплатили по 150 тысяч рублей, вызвал серьёзную полемику в писательском сообществе.

Свое мнение по поводу того, как проводился конкурс с солидными денежными премиями, нашему изданию высказала Надежда Васильева - представитель Союза российских писателей в Карелии, которая многие годы возглавляла этот творческих союз в нашем регионе:

- Озабоченность писателей, специалистов в области художественной литературы и чтения, библиотекарей и неравнодушных к этому вопросу журналистов понять можно. Премия денежная, впервые такая солидная, способная побудить к участию в литературном состязании многих писателей и поэтов республики. Само решение объявить новый литературный конкурс говорит о внимании главы республики к писательскому труду. Но, к сожалению, писатели Карельского республиканского представительства Союза российских писателей, которым я руководила с 2004 по 2020 годы, узнали о новом конкурсе совершенно случайно, за неделю до окончания срока приёма документов, - рассказала Надежда Васильева. - Обычно министерство культуры Карелии заранее оповещало председателей писательских сообществ о начале приёма документов на любые конкурсы. Председатель нашего представительства Ирина Львова по решению большинства писателей, обсудивших эту проблему, отправила официальное письмо на имя министра культуры РК А.Н. Лесонена с множеством вопросов относительно Положения конкурса, в котором мы усмотрели серьёзные противоречия. Кто готовил это Положение? Когда оно было принято? Какая информационная поддержка конкурса предполагается и кем она осуществляется? Была ли возможность привлечь к обсуждению Положения писателей нашего представительства? Будут рассматриваться рукописи или уже изданные книги? Если изданные книги, то за какой период? Кто войдет в жюри? Писали и о том, что сроки, указанные в Положении, не адекватны.

Само оформление документов для участия в конкурсе – дело для писательской организации весьма хлопотное: членам правления необходимо прочесть представленные произведения, написать рецензии, провести конкурс внутри представительства, общее собрание с голосованием, составить протокол и т.д. А если для участия в конкурс организация выдвигает нескольких авторов? Неслучайно предлагалось хотя бы продлить сроки приёма документов на конкурс. (Хотя создавалось впечатление, что будущие лауреаты уже известны, и Положение написано под них, причём очень поспешно и туманно). Не ясен был и уровень конкурса: международный, всероссийский или республиканский? В Положении перечислены многочисленные организации, зарегистрированные на территории Карелии, и даже органы государственной власти республики, которые могли выдвигать своих кандидатов на конкурс, в том числе и местные объединения писателей. И тут же, в самом начале Положения: «Премия является формой поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан, а также лиц без гражданства…» Так всё-таки для кого, с какой целью, для решения каких задач объявлен этот конкурс? Разумеется, заинтересованность в нём писателей из других регионов даст необходимый обмен и представление об уровне литературы в стране. И с этим никто не спорит. Но ущемляющий карельских авторов подход к организации конкурса явно нарушает необходимый баланс.

По мнению писателя, отсутствие прозрачности и гласности само по себе всегда порождает недоверие к организаторам конкурса и его итогам.

- Любой статус конкурса не имел права лишать возможности участвовать в работе жюри региональных экспертов. Иной подход – это свидетельство явного неуважения к собственному региону, что изначально уже противоречит задачам конкурса. Стоит также напомнить, что в культуре очень ценятся такие понятия, как честь и достоинство.

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