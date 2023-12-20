Пьяный олончанин поплатится рублем за матерную ругань в отношении женщин

Прокуратура Олонецкого района провела проверку по обращениям двух местных жительниц об оскорблении.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, две жительницы Олонецкого района подали заявления в ответ на матерную ругань в их адрес со стороны нетрезвого земляка.



В надзорном органе выяснили, что в один из дней олончанки сделали замечание нетрезвому мужчине, который находился в их дворе.



В ответ он оскорбил их. Прокурор района вынес постановление о возбуждении административного дела, по которому олончанина оштрафовали на пять тысяч рублей.



Судебный акт вступил в законную силу, резюмировали в прокуратуре.