Пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими в Петрозаводске

На Первомайском проспекте в ДТП, который устроил пьяный водитель, пострадала женщина, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье, 27 сентября, в 19:29 на перекрёстке проспекта Первомайский – улица Московская 39-летний водитель автомобиля Audi, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при выполнении левого поворота не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ".

В результате ДТП травмы получила 38-летняя пассажирка Audi, ей оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП устанавливаются.