Пять пьяных водителей превратились в пешеходов за один день в Петрозаводске

Пять нетрезвых водителей отстранили от управления в столице Карелии 27 сентября.

В среду, 27 числа, дорожная полиция города остановила пять любителей пьяной езды. В их отношении составили административные протоколы, машины отвезли на штрфстоянку.



Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что за нетрезвое вождение, а также за отказ проходить медосвидетельствование предусмотрена ответственность: лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей.



За повторное правонарушение водителю грозит уголовная ответственность: до двух лет колонии, сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы.











