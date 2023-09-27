Пять пьяных водителей превратились в пешеходов за один день в Петрозаводске

Пять нетрезвых водителей отстранили от управления в столице Карелии 27 сентября.
В среду, 27 числа, дорожная полиция города остановила пять любителей пьяной езды. В их отношении составили административные протоколы, машины отвезли на штрфстоянку.
Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что за нетрезвое вождение, а также за отказ проходить медосвидетельствование предусмотрена ответственность: лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей.
За повторное правонарушение водителю грозит уголовная ответственность: до двух лет колонии, сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы.
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