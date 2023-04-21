«ПКС-Тепловые сети» приступили к новому этапу реконструкции на Зареке

«ПКС-Тепловые сети» продолжают работы по реконструкции на Лососинской набережной.

Новый этап проекта начался 28 июня, когда в районе планово отключили горячую воду.

До 13 июля АО «ПКС-Тепловые сети» должно проложить тепловую сеть в районе подкачивающей насосной станции №13, расположенной по адресу Лососинская набережная, д. 3А. Выполнить эти работы необходимо во время отключения горячей воды, иначе теплоснабжение и станцию пришлось бы останавливать. На данный момент специалисты вскрыли тепловую сеть, уточнили трассировку (координаты будущего трубопровода), уложили лотки и приступили к монтажу сети. Работы закончат не позднее 13 июля, именно в этот день горячее водоснабжение вернется в большинство районов Петрозаводска. Затем специалисты продолжат строительство сети на оставшемся участке. Реконструкция на Лососинской набережной полностью завершится в ноябре. Осенью потребителей подключат к постоянной тепловой сети и тогда же, если позволят погодные условия, восстановят благоустройство.

На этом масштабный проект не завершится: уже сейчас начались работы на ул. Маршала Мерецкова. Здесь «ПКС-Тепловые сети» проложат временный трубопровод и подготовятся к реконструкции в следующем сезоне. В декабре 2023 года на ул. Маршала Мерецкова начнется ремонт моста. АО «ПКС-Тепловые сети» синхронизируют работы с Администрацией города на этом участке. В 2024 году компании предстоит обновить сети по наб. Ла-Рошель (от перекреста с ул. Маршала Мерецкова) до ул. Красноармейской.