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«ПКС-Тепловые сети» приступили к новому этапу реконструкции на Зареке

Новости. Экономика
16:18, 10 Июля 2023
фото: «РКС-Петрозаводск»

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«ПКС-Тепловые сети» продолжают работы по реконструкции на Лососинской набережной.

 Новый этап проекта начался 28 июня, когда в районе планово отключили горячую воду.

До 13 июля  АО «ПКС-Тепловые сети» должно проложить тепловую сеть в районе подкачивающей насосной станции №13, расположенной по адресу Лососинская набережная, д. 3А. Выполнить эти работы необходимо во время отключения горячей воды, иначе теплоснабжение и станцию пришлось бы останавливать. На данный момент специалисты вскрыли тепловую сеть, уточнили трассировку (координаты будущего трубопровода), уложили лотки и приступили к монтажу сети. Работы закончат не позднее 13 июля, именно в этот день горячее водоснабжение вернется в большинство районов Петрозаводска. Затем специалисты продолжат строительство сети на оставшемся участке. Реконструкция на Лососинской набережной полностью завершится в ноябре. Осенью потребителей подключат к постоянной тепловой сети и тогда же, если позволят погодные условия, восстановят благоустройство.

 На этом масштабный проект не завершится: уже сейчас начались работы на ул. Маршала Мерецкова. Здесь «ПКС-Тепловые сети» проложат временный трубопровод и подготовятся к реконструкции в следующем сезоне. В декабре 2023 года на ул. Маршала Мерецкова начнется ремонт моста. АО «ПКС-Тепловые сети» синхронизируют работы с Администрацией города на этом участке. В 2024 году компании предстоит обновить сети по наб. Ла-Рошель (от перекреста с ул. Маршала Мерецкова) до ул. Красноармейской.

 

 

 

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