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Пламя уничтожило почти 100 гектаров леса на востоке Карелии

Новости. Происшествия
13:00, 03 Июля 2023
фото: © МЧС Карелии

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Лесной пожар в Пудожском районе вспыхнул из-за грозы, сообщили в Минприроды Карелии.

В минувший четверг, 29 июня, из-за грозы загорелся лес на острове Канзанаволок, примерно в 26 километрах от одноименной деревни в Пудожском районе. На место на вертолете Ми-8 перебросили семь десантников карельского центра охраны лесов.

Вблизи не было доступных источников воды, поэтому пламя тушили встречным отжигом, что способствовало существенному увеличению площади, сообщили в республиканском Минприроды.

Для ликвидации пожара позже привлекли дополнительные силы центра. Всего в ликвидации возгорания участвовали 26 человек, огонь затронул 95 гектаров леса.

В Медвежьегорском районе 30 июня загорелся лес в 1,9 километра от поселка Немино-3. На место выдвинулись десантники-пожарные карельского центра охраны лесов, сотрудники Сегежского ЦБК и лесничества, а также отряд противопожарной службы, всего  27 человек.

К вечеру субботы лесной пожар удалось локализовать, окончательно его потушили 2 июля. Огонь прошел более 15 гектаров леса и свыше 22 га болотистой местности. Предварительная причина - нарушение правил пожарной безопасности со стороны людей.

На утро 3 июля действующих лесных пожаров в Карелии нет. С начала сезона в лесах республики зарегистрировано 83 пожара на общей площади 327,5 гектара.

В Минприроды Карелии просят сообщать о подобных ЧП по круглосуточным телефонам прямой линии лесной охраны: 8 (814-2) 55-55-80, 8 800-100-94-00.

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