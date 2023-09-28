Специалисты ищут источник загрязнения нефтепродуктами реки Лососинка в Петрозаводске

Специалисты локализовали масляные пятна в Лососинке и ищут источник выброса нефтепродуктов.
Представители Минприроды Карелии, природоохранной прокуратуры, управления Росприроднадзора и мэрии выехали на место для обследования.
«Выставлены заградительные боны, для того, чтобы нефтепродукты не распространилось дальше по реке и не попали в Онежское озеро», — заявили в республиканском Минприроды.
Сейчас специалисты ищут источник загрязнения. Министерство держит ситуацию под контролем.
Напомним, читатели «Столицы на Онего» соо бщили о том, что в пятницу, 29 сентября, возле турхолдинга «Карелия» в Петрозаводске, в устье реки Лососинка замечены пятна нефтепродуктов.
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