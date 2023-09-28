Власти Карелии заявили, что нефтепродукты не попадают в Онего из Лососинки

Масляные пятна, обнаруженные в реке, не угрожают здоровью жителей Петрозаводска.

Как сообщили в Госкомитете по безопасности населения республики, 29 сентября на место разлива нефтепродуктов в реке Лососинка в Петрозаводске выезжали спасатели.



«Благодаря боновым заграждениям, масляные пятна в Онежское озеро не попадают. Угрозы безопасности жителям Петрозаводска нет. Мониторинг ситуации продолжится», — заявил председатель Госкомитета Олег Поляков.



Он напомнил, что масляные пятна появились в городской реке утром 26 сентября. Для локализации веществ специалисты «Службы заказчика» установили сорбирующие боновые заграждения. По этому факту природоохранная прокуратура проводит проверку.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что потоки нефтепродуктов стекают по Лососинке в Онего в Петрозаводске.











