Потоки нефтепродуктов стекают по Лососинке в Онего в Петрозаводске

В устье реки Лососинка замечены масляные пятна.

Как сообщили читатели «Столицы на Онего», в пятницу, 29 сентября, возле турхолдинга «Карелия» в Петрозаводске, в устье реки Лососинка замечены пятна нефтепродуктов.



Неизвестная организация попыталась предотвратить выход вредных веществ в акваторию Онежского озера с помощью бонового ограждения. Но утки все равно страдают, а горожане - возмущаются.





























Напомним, ранее мы сообщали о том, как нефтяное пятно на Онего в Петрозаводске испортило настроение туристам.