По факту гибели рабочего на заводе возбуждено уголовное дело

В городе Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего в результате падения с высоты

Сотрудниками следственного отдела по городу Петрозаводску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В результате падения 67-летний рабочий скончался на месте, а его 31-летний напарник госпитализирован в медицинское учреждение с подозрением на ушибы внутренних органов, сообщили в пресс-службе ведомста.

Следователями произведен осмотр места происшествия. В ходе предварительного следствия будут назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены свидетели из числа очевидцев произошедшего и сотрудников организаций, проведены иные следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, 3 апреля 2024 около 11 часов на территории производственного цеха в районе Шуйского шоссе в карельской столице во время выполнения работ внутри промышленной печи два работника подрядной организации упали с 15-метровой высоты. Один из них скончался на месте, второй был госпитализирован. На место происшествия выезжал прокурор города Сергей Кокорев.