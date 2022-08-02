890x80
Реклама
И смех, и продвижение
02.08.2022 12:18
Роспотребнадзор сообщил, стоит ли возвращать антиковидные ограничения
09.08.2022 20:30
Начинается ремонт участка трассы «Кола» под Петрозаводском: ожидаются автомобильные пробки
Сегодня 10:54
Верховный суд ужесточил наказание водителю, насмерть сбившему двух женщин в Петрозаводске
Сегодня 13:50

Почему «взлетели» цены на квартиры в новостройках Карелии

Новости. Экономика
18:06, 10 Августа 2022
фото: © yur-gazeta.ru

Новости партнеров

Названы основные причины, почему Карелия оказалась в тройке лидеров по стоимости нового жилья в СЗФО, уступив только Ленобласти и Петербургу.

Цена за один квадратный метр новой квартиры в Карелии по итогам второго квартала 2022 года достигла 98 923 рублей. Это дороже, чем в Калининградской, Архангельской, Вологодской, Новгородской и Псковской областях, а также в Республике Коми. Карелию по ценам на жилье опередили Ленобласть (174 614 рубля за кв. метр) и Санкт-Петербург (219 594 рубля за кв. метр). Для сравнения, «аутсайдером» списка оказалась Псковская область, где купить жилье в новостройке можно по цене 59 910 рублей за «квадрат». Такие данные привел Карелиястат.

Также в Карелии цены на недвижимость за последние месяцы продемонстрировали существенный рост. Так, во втором квартале этого года по сравнению с первым кварталом на первичном рынке жилья цены выросли на 11%. Повышение произошло за счёт роста цен на жильё улучшенного качества (на 15,2%) и на типовые квартиры (на 0,5%).

При этом квадратный метр квартиры на вторичном рынке жилья Карелии стоит 76 371 рубль, в Петрозаводске «квадрат» на «вторичке» немного дороже — 77 906 рублей.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.08.2022, 14:06
Жители Петрозаводска возмущены сумасшедшими ценами в такси
08.08.2022, 10:16
«После обеда — осень»: жары в Карелии этим летом больше не будет
09.08.2022, 20:30
Роспотребнадзор сообщил, стоит ли возвращать антиковидные ограничения
03.08.2022, 15:18
Выяснились подробности о личности обвиняемого в зверском убийстве девушки в Петрозаводске
03.08.2022, 14:32
Установлен порядок выплат бойцам подразделений из Карелии, которых готовят к отправке на Украину
04.08.2022, 22:00
В Финляндии стали отбирать у россиян навигационную технику

Чтиво

04.08.2022 16:54
Уроки выживания
Почему покупка квартиры перестала быть признаком благополучия
«Мой дом — моя крепость», говорят в Англии, но в России это выражение приобрело особое значение.
Вайт виляет хвостом
01.08.2022 09:28
Есть кони, а есть «мерины»
20.07.2022 13:15
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.