Почему «взлетели» цены на квартиры в новостройках Карелии

Названы основные причины, почему Карелия оказалась в тройке лидеров по стоимости нового жилья в СЗФО, уступив только Ленобласти и Петербургу.

Цена за один квадратный метр новой квартиры в Карелии по итогам второго квартала 2022 года достигла 98 923 рублей. Это дороже, чем в Калининградской, Архангельской, Вологодской, Новгородской и Псковской областях, а также в Республике Коми. Карелию по ценам на жилье опередили Ленобласть (174 614 рубля за кв. метр) и Санкт-Петербург (219 594 рубля за кв. метр). Для сравнения, «аутсайдером» списка оказалась Псковская область, где купить жилье в новостройке можно по цене 59 910 рублей за «квадрат». Такие данные привел Карелиястат.

Также в Карелии цены на недвижимость за последние месяцы продемонстрировали существенный рост. Так, во втором квартале этого года по сравнению с первым кварталом на первичном рынке жилья цены выросли на 11%. Повышение произошло за счёт роста цен на жильё улучшенного качества (на 15,2%) и на типовые квартиры (на 0,5%).

При этом квадратный метр квартиры на вторичном рынке жилья Карелии стоит 76 371 рубль, в Петрозаводске «квадрат» на «вторичке» немного дороже — 77 906 рублей.

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