Почему женщины любят секс меньше мужчин

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Ученые выяснили, почему женщины любят секс меньше чем представители сильного пола.
Как сообщает ToDay News Ufa, проблемой занимались специалисты Иллинойского университета.
Они выяснили, причин две: гормональный фон и объем гипоталамуса. Гипоталамус – область мозга, где расположены клетки, которые регулируют нейроэндокринную деятельность органа. Именно здесь и расположен "центр секса". У женщин он гораздо меньше, именно поэтому и зависимость от секса у них ниже. Также у них ниже уровень тестостерона (в 15 раз).
Именно из-за этих природных различий женская сексуальность более завязана на психологии, а мужская более физиологична. Именно поэтому женщины отдают предпочтение романтике, а не физиологии.
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