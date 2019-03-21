Почему женщины любят секс меньше мужчин

Ученые выяснили, почему женщины любят секс меньше чем представители сильного пола.

Как сообщает ToDay News Ufa, проблемой занимались специалисты Иллинойского университета.

Они выяснили, причин две: гормональный фон и объем гипоталамуса. Гипоталамус – область мозга, где расположены клетки, которые регулируют нейроэндокринную деятельность органа. Именно здесь и расположен "центр секса". У женщин он гораздо меньше, именно поэтому и зависимость от секса у них ниже. Также у них ниже уровень тестостерона (в 15 раз).

Именно из-за этих природных различий женская сексуальность более завязана на психологии, а мужская более физиологична. Именно поэтому женщины отдают предпочтение романтике, а не физиологии.