Почта России выпустила открытки с вепсской вышивкой

Торжественная церемония специального гашения уникальных почтовых карточек положила начало праздничным мероприятиям, посвященным Дню республики.

Прионежский район сегодня, 27 августа, принимает День республики отмечает свой 95-й день рождения. Главные события проходят в селе Деревянное. Мероприятия начались с торжественной церемонии специального гашения открыток с вепсской вышивкой, лимитированный тираж которых выпустила Почта России. Об этом сообщили в правительстве Карелии.

Вышивка – традиционное ремесло карелов и вепсов, которые издревле проживают в Прионежском районе. Она помогала сделать простую одежду более нарядной и праздничной. Вышивкой украшались праздничные рубахи, кафтаны, юбки, передники, набедренники, головные уборы. Также ее использовали для декорирования предметов интерьера: полотенец, подзоров.

В церемонии памятного гашения уникальных открыток приняли участие Глава Карелии Артур Парфенчиков, Глава Администрации Прионежского района Григорий Шемет и заместитель директора по операционному управлению Почты России в Республике Карелия Наталья Касаткина. Почтовые карточки украсил специальный художественный штемпель с надписью «Привет из Карелии!». Открытки отправятся по всей России.

Полная программа празднования Дня Республики Карелия опубликована здесь.