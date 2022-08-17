Празднование Дня Республики Карелия завершится масштабным салютом

Читайте полную программу празднования Дня Республики Карелия.

День Республики Карелия, посвященный 102-летию образования Карельской коммуны, пройдет в Прионежском районе 27 августа.

Основной площадкой торжеств станет село Деревянное. Помимо этого, праздничные мероприятия пройдут в поселках Ладва, Пай, Новая Вилга, Деревянка, Мелиоративный, в селах Шелтозеро, Рыбрека и Заозерье.

Всех желающих отпраздновать День Республики в села Деревянное и Шелтозеро отвезут специальные автобусы. Отправляться они будут с площади Кирова, до села Шелтозеро — утром, с 9.00, до села Деревянное — с 14.00 до 21.00 каждые полчаса.

В Деревянном праздничная программа начнется в 13.00. В 18.00 начнется выступление приглашенных звезд, в числе которых — группа «Город 312». В 22.00 прогремит праздничный фейерверк.

Полная программа празднования Дня Республики Карелия: