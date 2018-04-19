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Новости. Общество
12:46, 19 Апреля 2018
фото: vk.com/vestnikpudozha

Почта в карельском поселке закрылась, потому что работников заставляли торговать продуктами?

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Глава Красноборского сельского поселения Карелии Петр Соляной рассказал, почему в поселке закрылось почтовое отделение.

Ранее стало известно, что в поселке Красноборский Пудожского района закрылось почтовое отделение. Это вызвало серьезное беспокойство местных жителей, которые, помимо прочего, на почте получают пенсию.

Комментируя по просьбе "Столицы на Онего" сложившуюся ситуацию, в УФПС Карелии сообщили, что "обслуживание клиентов почтового отделения Красноборский 186161 временно производится силами мобильной группы по графику: понедельник, среда, пятница с 12:00 до 16:00". А если жители Красноборского хотят получить "полный спектр услуг", то они могут прийти на почту в деревне Каршево. Также в управлении отметили, что "во взаимодействии с местной администрацией и центрами занятости населения" проводят работу "по набору персонала" в почтовое отделение в Красноборском.

Сегодня паблик газеты "Пудожский вестник" в "ВКонтакте" разместил комментарий главы Красноборского сельского поселения Петра Соляного о том, почему закрылась почта.

"С 4 апреля закрылась почта. Работники, уволившиеся с работы, объясняют это так: на них были возложены не свойственные им обязанности: торговля продуктами, страховка и другие. Зарплата при этом уменьшилась. Хотя замечаний и нареканий в адрес почтового работника и почтальона никогда от жителей не поступало", - приводит паблик слова Петра Соляного. 

Также "Пудожский вестник" подробно описал, с какими неудобствами столкнулись местные жители после закрытия почтового отделения в Красноборском.

"Сейчас приезжает один сотрудник почты с почтовой машиной в неустановленное время, и пока машина ездит по другим поселкам, этот сотрудник спешит выдать только пенсию и пособия. Люди не знают, что он приехал, сотрудникам администрации поселения приходится обзванивать, друг по другу передавать, что почта приехала. А тем, кто обслуживается на дому, приходится нелегко. Списков нет у почтового работника, она вынуждена обращаться к администрации, они звонят соседям, родственникам, чтобы приходили и получали. Потому что заранее о времени приезда не сообщается. И как только машина идет обратно, почтовый работник уезжает. И бывает, что пенсия у кого-то и не получена, - отмечает издание. - Получить письма и посылки невозможно. Отправляют в Каршево, но там почтовый работник отказывается обслуживать получателей из Красноборского, так как у нее большой объем работы. Очень загружена. Пять км до Каршево, и не каждый в силах сходить за посылкой".

По информации газеты, глава поселения неоднократно просил руководство Почты России приехать в поселок, но "им все некогда", общение ведется, как правило, по телефону.

"Может, прямой диалог и привел бы к нужному результату. Но не кричать, а объяснять людям. Должен быть резерв кадров. Обучать людей нужно, чтобы не повторить в других поселках такого", - заключил Петр Соляной.

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