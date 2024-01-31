Почти 300 тысяч пассажиров перевезли новые автобусы Петрозаводска в ноябре

Только с 1 по 8 января лазурными «Волгобасами» воспользовались более 50 тысяч жителей карельской столицы.

По информации перевозчика, компании «Транс-Балт», в январе этого года новые маршрутные автобусы перевезли 296 тысяч пассажиров.



«В новогодние праздники компания работала в усиленном режиме. С 1 по 8 января лазурными „Волгобасами“ воспользовалось более 50 тысяч жителей Петрозаводска», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в ноябре 2023 года автобусы компании перевезли почти полмиллиона пассажиров.