Почти полмиллиона пассажиров перевезли новые автобусы Петрозаводска в ноябре

Автобусы компании «Транс-Балт» в ноябре перевезли почти в два раза больше пассажиров, чем в октябре.

Если в прошлом месяце автобусными маршрутами №№ 5, 14 и 29 воспользовалось 240 тысяч человек, то в этом — уже 445 тысяч.



«Главная причина в том, что после 18-19 часов маршрутки уходят с линии. Пассажиров становится меньше, и водители едут по домам. Только наши автобусы работают до 23.30. А по маршруту № 14 сейчас идут переговоры о продлении расписания», — заявил исполнительный директор Сергей Холодилов.



На маршрутах компании работают квалифицированные водители и новые автобусы, заявили в «Транс-Балте». Сейчас только «Волгобасы» в Петрозаводске могут перевозить пассажиров с колясками и в инвалидных креслах. Машины обслуживаются в собственной ремзоне и каждый день «принимают душ» в автомойке парка.



Водители ежедневно проходят медицинский осмотр, а диспетчеры следят за соблюдением расписания, помогают решать нештатные ситуации на линии.