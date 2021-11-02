Почти полсотни маленьких жителей Карелии стали объектом атаки коронавируса

За последние сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 49 несовершеннолетних жителей республики.

По данным на 2 ноября, за сутки коронавирус был выявлен у 49 детей в республике. Число инфицированных коронавирусом детей в республике увеличилось до 8717. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели еще 18 маленьких пациентов. Число выздоровевших детей за время пандемии достигло 8195.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусом инфицировано 283 человека, зарегистрировано пять смертей, выздоровел 295 пациентов.