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Еще пятеро жителей Карелии стали жертвами коронавируса за минувшие сутки

Новости. Общество
09:24, 02 Ноября 2021
фото: © REUTERS / Brendan Mcdermid

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Общее число умерших от COVID-19 в республике приближается к тысяче, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За последние сутки зарегистрировано 5 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 990 человек.

На 2 ноября в Карелии зарегистрированы 75381инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 8717 детей.

За прошедшие сутки выявлены 283 инфицированных, из них 281 человек не был привит.

В ковидных стационарах получают лечение 938 пациентов, в состоянии средней тяжести — 866 человек, в тяжёлом — 67 (все непривитые).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 5 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 71027 человек, за последние сутки — 295.

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