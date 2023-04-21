Подрядчик ремонтирует дорогу вдоль главного храма Петрозаводска (ФОТО)

На этой неделе на улице Льва Толстого дорожники «АБЗ-Дорстрой» сняли старвый асфальт, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Сейчас дорогу отсыпают щебеночно-песчаной смесью. После этого подрядчик будет готов к укладке нового покрытия. Вместе с тем, рабочие демонтируют старые бордюры.



Новый бортовой камень в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» укладывают на улицах Древлянка, Кемской и Черняховского.















Напомним, ранее в районе Птицефабрика подрядчик заасфальтировал проезды Южный, Строителей, Механический и главную улицу отдаленного района. Также рабочие уложили новое покрытие на улице Трудовых Резервов в Соломенном.



На средства республиканской субсидии дороги в Петрозаводске ремонтирует кондопожское ДРСУ. Работы идут на Карельской аллее и Сортавальском бульваре. Подрядчик устанавливает новые бордюры.



Всего в 2023 году по нацпроекту в Петрозаводске приведут в порядок 32 улицы. Еще порядка 20 отремонтируют, благодаря республиканской субсидии на социально-экономическое развитие столицы Карелии, сообщили в мэрии города.