Подсчитано, сколько потребуется времени, чтобы доехать до нового жилого района Петрозаводска (ВИДЕО)

TALOJÄRVI — название, сочетающее в себе тепло родного дома (talo-) и силу притяжения Онежского озера (-järvi), выраженные на языке предков. Берег Онежского озера — это то место, где останавливались первые, самые дальновидные и смелые, созидающие и мечтательные жители этих территорий.
В озере рассветал новый день, и, созерцая его ровную и спокойную гладь, люди обретали уверенность, загорались инициативой, посвящали себя строительству будущего. “Город у воды” словно возвращает Петрозаводску и его жителям традиционный источник вдохновения — величественную природу Карелии.
Расположение строящегося в Петрозаводске жилого района «Талоярви. Город у воды» позволит его жителям добираться до центра за 10 минут.
Об этом говорится в презентационном видеоролике, размещенном на сайте застройщика района — компании «Баренц Групп».
«Добраться до „Талоярви“ из центра ты сможешь всего за 10 минут и без пробок», — сказано в сопроводительном тексте к видео.
В числе преимуществ нового района так же называется собственный парк, пляж на берегу Онежского озера и уникальный ландшафтный дизайн, разработанный специально для этого проекта.
TALOJÄRVI — название, сочетающее в себе тепло родного дома (talo-) и силу притяжения Онежского озера (-järvi), выраженные на языке предков. Берег Онежского озера — это то место, где останавливались первые, самые дальновидные и смелые, созидающие и мечтательные жители этих территорий.
В озере рассветал новый день, и, созерцая его ровную и спокойную гладь, люди обретали уверенность, загорались инициативой, посвящали себя строительству будущего. “Город у воды” словно возвращает Петрозаводску и его жителям традиционный источник вдохновения — величественную природу Карелии.
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