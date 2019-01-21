Появились подробности смертельного ДТП на трассе в Карелии

Авария произошла 20 января в Олонецком районе на трассе "Кола", погибла девушка, сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, В 17.05 на 272 км трассы "Кола" в Олонецком районе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Один человек погиб. Двое травмированы.

По сообщению ГИБДД Карелии, 29-летняя девушка (жительница Ленинградской области), водитель Ford Focus, при проезде правого поворота не справилась с управлением, в результате чего выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с грузовым автомобилем Isuzu.

В результате ДТП водитель автомобиля Ford скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Также для оказания медицинской помощи в лечебное учреждение была доставлена 29-летняя пассажирка автомобиля Ford (жительница Ленинградской области). 37-летнему водителю автомобиля Isuzu назначено амбулаторное лечение.