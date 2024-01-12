Появились подробности страшной аварии на федеральной трассе в Карелии

Против одного из водителей возбудили уголовное дело.
Как сообщили в прокуратуре Карелии, взято на контроль расследование обстоятельств страшного ДТП, произошедшего сегодня на 518 километре трассы "Кола" в Кондопожском районе.
По предварительным данным, около 13.30 там столкнулись автомобили Kia Rio и УАЗ. В результате 35-летняя пассажирка иномарки погибла на месте. Пассажиры обоих автомобилей были госпитализированы, водители не пострадали.
В отношении водителя автомобиля Kia Rio было возбуждено уголовное дело.
На место происшествия выезжал прокурор Кондопожского района и его заместитель.
Напомним, страшная авария произошла сегодня днём, 15 января, в Кондопожском районе Карелии. Один человек погиб, двое были госпитализированы.
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