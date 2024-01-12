Появились фото смертельной аварии в Кондопожском районе Карелии

Из искореженных автомобилей достали троих человек.

В Госавтоинспекции Карелии появились фото страшной аварии в Кондопожском районе Карелии, где погиб человек. Два автомобиля, судя по фото, получили серьезные механические повреждения.

Иномарка и отечественный автомобиль столкнулись на 518 километре трассы «Кола».

Напомним, смертельная авария произошла сегодня, 15 января, около 14.00. В результате ДТП один человек погиб, двое были госпитализированы.