Появились фото смертельной аварии в Кондопожском районе Карелии

Из искореженных автомобилей достали троих человек.
В Госавтоинспекции Карелии появились фото страшной аварии в Кондопожском районе Карелии, где погиб человек. Два автомобиля, судя по фото, получили серьезные механические повреждения.
Иномарка и отечественный автомобиль столкнулись на 518 километре трассы «Кола».
Напомним, смертельная авария произошла сегодня, 15 января, около 14.00. В результате ДТП один человек погиб, двое были госпитализированы.
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