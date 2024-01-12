Смертельная авария произошла на трассе в Карелии

В Кондопожском районе столкнулись иномарка отечественный внедорожник.
Сегодня, 15 января, около 14.00 в Кондопожском районе произошла смертельная авария. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Автомобили Kia Rio и УАЗ столкнулись на 518 километре федеральной трассы «Кола».
По предварительной информации, в результате аварии один человек погиб, двое были госпитализированы с травмами.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД.
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