Смертельная авария произошла на трассе в Карелии

В Кондопожском районе столкнулись иномарка отечественный внедорожник.

Сегодня, 15 января, около 14.00 в Кондопожском районе произошла смертельная авария. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Автомобили Kia Rio и УАЗ столкнулись на 518 километре федеральной трассы «Кола».

По предварительной информации, в результате аварии один человек погиб, двое были госпитализированы с травмами.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД.